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"До чогось готуються". Гайдай розповів про наміри окупантів на сході в лютому

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни найближчим часом завершать навчання "свіжомобілізованих" і, ймовірно, їх потім відправлять в Луганську область. Оскільки ворог готується до наступальних дій в лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Рашисти однозначно готуються до чогось на східному фронті у лютому. В наступному місяці якраз завершується навчальний курс свіжомобілізованих і, скоріше за все, вони приїдуть на Луганщину", - заявив Гайдай.

Також він розповів, що окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: "або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення".

"Депортація людей з окупованих територій, які проживають недалеко від лінії фронту, триває. Рашисти бояться, що люди передають інформацію про їхнє розташування ЗСУ", - додає Гайдай.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА не виключав новий великий наступ окупаційних військ в області.

Додамо, за свіжими даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія створює умови для початку наступальних зусиль у найближчі місяці. На думку аналітиків, це станеться в Луганській області.

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