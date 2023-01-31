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"К чему-то готовятся". Гайдай рассказал о намерениях оккупантов на востоке в феврале

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне в ближайшее время завершат учения "свежемобилизованным" и, вероятно, их затем отправят в Луганскую область. Поскольку враг готовится к наступательным действиям в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Рашисты однозначно готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале. В следующем месяце как раз завершается учебный курс свежемобилизованных и, скорее всего, они приедут в Луганскую область", - заявил Гайдай.

Также он рассказал, что оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганской области ультиматум: "либо РФ выйдет до 1 апреля к административным границам области, либо будут "кадровые решения".

"Депортация людей с оккупированных территорий, проживающих недалеко от линии фронта, продолжается. Рашисты боятся, что люди передают информацию об их расположении ВСУ", - добавляет Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА не исключал новое большое наступление оккупационных войск в области.

По свежим данным Института изучения войны (ISW), Россия создает условия для начала наступательных усилий в ближайшие месяцы. По мнению аналитиков, это произойдет в Луганской области.

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