До Дня захисників і захисниць в Україні запустили кампанію про жінок на війні: деталі

Мета проєкту - зруйнувати стереотипи про роль жінок у війську, показати їхню силу, професіоналізм та внесок у перемогу. Участь у фотопроєкті взяли бойові офіцерки, командирки артбатарей, аеророзвідниці, танкістки та ветеранки.

Автори кампанії - відомі українські фотографи Влада та Костянтин Ліберови, які зняли захисниць на найгарячіших ділянках фронту. На плакатах та бордах у Києві, Львові та на залізничних вокзалах зображені військовослужбовиці з відповідями на стереотипи:

"Жінці не місце в армії!" - Але Bradley сам собою не поїде.

"Що вона там робить?" - Командує артилерійською батареєю.

"Прийшла в армію очима стріляти?" - Ні, з гаубиці та РСЗВ.

Героїні кампанії

Серед учасниць - Дзвенислава "Маґура", бойова офіцерка 47 ОМБр; капітанка Анастасія Міськевич, командирка артилерійської батареї 32 ОМБр; Ольга "Відьма", заступниця командира батальйону з артилерії 241 ОБр ТрО; операторка БпЛА "Юнга" з бригади "Рубіж" НГУ; Брітні Шкі-Гіізіс "Жук", пілотеса FPV-дрону та колишня танкова навідниця.

Жінки-військові в Україні (фото: VETERANKA)

Крім того, створено відеоролик про силу сестринства у війську, який транслюватимуть на національному телемарафоні, у кінотеатрах та на екранах міст.

Чому це важливо

"Сьогодні понад 70 тисяч жінок служать у Збройних Силах, з них 5,5 тисяч виконують бойові завдання на передовій. Проте кожна щодня стикається зі стереотипами й сумнівами. Ми хочемо, щоб внесок цих жінок був помітним і гідно оціненим", - наголосила очільниця VETERANKA, бойова медикиня Катерина Приймак.

До 1 жовтня рух оголосив збір у 4 млн гривень на евакуаційні броньовані капсули Maul ("капсули життя"). Це єдиний в Україні роботизований комплекс для евакуації поранених із найнебезпечніших ділянок фронту. Долучитися можна за посиланням на банку.

Зазначимо, рух VETERANKA - перша й єдина спільнота українок із бойовим досвідом, яка з 2018 року відстоює права військовослужбовиць. За час повномасштабної війни організація допомогла понад 100 бригадам ЗСУ та НГУ на суму понад 120 млн гривень.