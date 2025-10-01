До Дня захисників і захисниць в Україні запустили кампанію про жінок на війні: деталі

До Дня захисників і захисниць України рух VETERANKA стартував з масштабною інформаційною кампанією "Жінки можуть!", присвяченою військовослужбовицям, які на рівні з чоловіками боронять Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух VETERANKA.
Мета проєкту - зруйнувати стереотипи про роль жінок у війську, показати їхню силу, професіоналізм та внесок у перемогу. Участь у фотопроєкті взяли бойові офіцерки, командирки артбатарей, аеророзвідниці, танкістки та ветеранки.
Автори кампанії - відомі українські фотографи Влада та Костянтин Ліберови, які зняли захисниць на найгарячіших ділянках фронту. На плакатах та бордах у Києві, Львові та на залізничних вокзалах зображені військовослужбовиці з відповідями на стереотипи:
Серед учасниць - Дзвенислава "Маґура", бойова офіцерка 47 ОМБр; капітанка Анастасія Міськевич, командирка артилерійської батареї 32 ОМБр; Ольга "Відьма", заступниця командира батальйону з артилерії 241 ОБр ТрО; операторка БпЛА "Юнга" з бригади "Рубіж" НГУ; Брітні Шкі-Гіізіс "Жук", пілотеса FPV-дрону та колишня танкова навідниця.
Жінки-військові в Україні (фото: VETERANKA)
Крім того, створено відеоролик про силу сестринства у війську, який транслюватимуть на національному телемарафоні, у кінотеатрах та на екранах міст.
"Сьогодні понад 70 тисяч жінок служать у Збройних Силах, з них 5,5 тисяч виконують бойові завдання на передовій. Проте кожна щодня стикається зі стереотипами й сумнівами. Ми хочемо, щоб внесок цих жінок був помітним і гідно оціненим", - наголосила очільниця VETERANKA, бойова медикиня Катерина Приймак.
До 1 жовтня рух оголосив збір у 4 млн гривень на евакуаційні броньовані капсули Maul ("капсули життя"). Це єдиний в Україні роботизований комплекс для евакуації поранених із найнебезпечніших ділянок фронту. Долучитися можна за посиланням на банку.
Зазначимо, рух VETERANKA - перша й єдина спільнота українок із бойовим досвідом, яка з 2018 року відстоює права військовослужбовиць. За час повномасштабної війни організація допомогла понад 100 бригадам ЗСУ та НГУ на суму понад 120 млн гривень.
Нагадаємо, РБК Україна розповідало про День захисника і захисниці, який Україна відзначає 1 жовтня. До свята ми зібрали історії чотирьох військових: Анни "Кропиви" Продан - бойової медикині, яка майже 9 років на фронті, врятувала сотні життів; Ігоря "Поттера" Мусієнка - добровольця з діабетом, який попри хворобу став оператором дронів і воює на Харківщині; Павла "Росомахи" Савощенка - воїна, що втратив руку на Донеччині, але продовжує активне життя, проходить реабілітацію й бере участь у спортивних змаганнях; Артура Войтюка, який присвятив 13 років військовій справі, але звільнився зі служби через проблеми зі здоров’ям та став співвласником ветеранського бізнесу.