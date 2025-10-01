Ко Дню защитников и защитниц в Украине запустили кампанию о женщинах на войне: детали

Цель проекта - разрушить стереотипы о роли женщин в армии, показать их силу, профессионализм и вклад в победу. Участие в фотопроекте приняли боевые офицеры, командиры артбатарей, аэроразведчицы, танкистки и ветераны.

Авторы кампании - известные украинские фотографы Влада и Константин Либеровы, которые сняли защитниц на самых горячих участках фронта. На плакатах и бордах в Киеве, Львове и на железнодорожных вокзалах изображены военнослужащие с ответами на стереотипы:

"Женщине не место в армии!" - Но Bradley сам по себе не поедет.

"Что она там делает?" - Командует артиллерийской батареей.

"Пришла в армию глазами стрелять?" - Нет, из гаубицы и РСЗО.

Героини кампании

Среди участниц - Дзвенислава "Магура", боевой офицер 47 ОМБр; капитан Анастасия Миськевич, командир артиллерийской батареи 32 ОМБр; Ольга "Ведьма", заместитель командира батальона по артиллерии 241 ОБр ТрО; оператор БпЛА "Юнга" из бригады "Рубеж" НГУ; Бритни Шки-Гиизис "Жук", пилотесса FPV-дрона и бывшая танковая наводчица.

Женщины-военные в Украине (фото: VETERANKA)

Кроме того, создан видеоролик о силе сестринства в армии, который будут транслировать на национальном телемарафоне, в кинотеатрах и на экранах городов.

Почему это важно

"Сегодня более 70 тысяч женщин служат в Вооруженных Силах, из них 5,5 тысяч выполняют боевые задачи на передовой. Однако каждая ежедневно сталкивается со стереотипами и сомнениями. Мы хотим, чтобы вклад этих женщин был заметным и достойно оцененным", - отметила руководительница VETERANKA, боевой медик Екатерина Приймак.

До 1 октября движение объявило сбор в 4 млн гривен на эвакуационные бронированные капсулы Maul ("капсулы жизни"). Это единственный в Украине роботизированный комплекс для эвакуации раненых из самых опасных участков фронта. Приобщиться можно по ссылке на банке.

Отметим, движение VETERANKA - первое и единственное сообщество украинок с боевым опытом, которое с 2018 года отстаивает права военнослужащих. За время полномасштабной войны организация помогла более 100 бригадам ВСУ и НГУ на сумму более 120 млн гривен.