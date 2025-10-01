До Дня захисників: Ахметов відзвітував про найбільший приватний внесок у підтримку ЗСУ

Так, кошти та ресурси надходили від бізнесів SCM, Фонду Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" і спрямовувалися насамперед на підтримку Сил оборони, програми для ветеранів і громади, а також на гуманітарні та освітні ініціативи.

"Метінвест"

Підтримка оборонців реалізується через мілітарний проєкт "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Підрозділи по всій країні безоплатно отримують амуніцію, транспорт, дрони, тепловізори, засоби зв’язку та карети швидкої допомоги для військових медиків. "Метінвест" виготовив і передав понад 800 сталевих бліндажів, на базі яких уже працюють два підземні шпиталі за стандартами НАТО; із власної сталі компанія безкоштовно робить антидронові решітки для Abrams, Leopard, Bradley та українських "Козаків".

ДТЕК

ДТЕК спрямував понад 1 млрд грн на військову й гуманітарну допомогу, а також надав безкоштовну електроенергію більш ніж сотні об’єктів критичної інфраструктури на суму близько 350 млн грн; енергетики відновлювали живлення мільйонів домогосподарств у прифронтових регіонах.

"Укртелеком" та ПУМБ

"Укртелеком" забезпечує зв’язок у близько 90% населених пунктів своєї довоєнної мережі, надав військовим близько 50 млн грн і обладнав Wi-Fi у 503 шкільних укриттях.

ПУМБ направив понад 916 млн грн на соціальні та оборонні проєкти; його ініціатива "Ми однієї крові" допомогла врятувати понад 200 тисяч життів. Фонд Ріната Ахметова передав українцям 700 тисяч одиниць медикаментів, а з 2014 року - понад 13 млн продуктових наборів; окремі програми опікуються реабілітацією постраждалих і облаштуванням соціального житла для переселенців.

ФК "Шахтар"

ФК "Шахтар" системно підтримує дитячий спорт, ВПО та військових, фінансуючи лікування й реабілітацію поранених оборонців в Україні та за кордоном.

Окремим напрямом є проєкт допомоги захисникам Маріуполя "Серце Азовсталі", на який виділено близько 1,6 млрд грн (40 млн доларів). Програма "Вдома" забезпечує житлом оборонців Маріуполя з інвалідністю I–II груп: у 2025 році планують передати ще 50 квартир, а загалом за три роки - 250. Програма "Майбутнє" допомагає з адаптацією до цивільного життя та самореалізацією.

"Підтримка захисників Украіни - це внесок бізнесів Ріната Ахметова в завершення цієї війни, в перемогу України. Серед наших співробітників майже 15 тисяч героїв, які стали на захист Батьківщини. Підтримувати їх, допомогати війську, робити це системно і ефективно щодня - наше свідоме рішення і наша щоденна вдячність кожному і кожній", - заявила директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.