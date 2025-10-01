Ко Дню защитников: Ахметов отчитался о самом большом частном взносе в поддержку ВСУ

Так, средства и ресурсы поступали от бизнесов SCM, Фонда Рината Ахметова и ФК "Шахтер" и направлялись в первую очередь на поддержку Сил обороны, программы для ветеранов и громады, а также на гуманитарные и образовательные инициативы.

"Метинвест"

Поддержка оборонцев реализуется через милитарный проект "Стальной фронт Рината Ахметова". Подразделения по всей стране бесплатно получают амуницию, транспорт, дроны, тепловизоры, средства связи и кареты скорой помощи для военных медиков. "Метинвест" изготовил и передал более 800 стальных блиндажей, на базе которых уже работают два подземных госпиталя по стандартам НАТО; из собственной стали компания бесплатно делает антидронные решетки для Abrams, Leopard, Bradley и украинских "Казаков".

ДТЭК

ДТЭК направил более 1 млрд грн на военную и гуманитарную помощь, а также предоставил бесплатную электроэнергию более чем сотне объектов критической инфраструктуры на сумму около 350 млн грн; энергетики восстанавливали питание миллионов домохозяйств в прифронтовых регионах.

"Укртелеком" и ПУМБ

"Укртелеком" обеспечивает связь в около 90% населенных пунктов своей довоенной сети, предоставил военным около 50 млн грн и оборудовал Wi-Fi в 503 школьных укрытиях.

ПУМБ направил более 916 млн грн на социальные и оборонные проекты; его инициатива "Мы одной крови" помогла спасти более 200 тысяч жизней. Фонд Рината Ахметова передал украинцам 700 тысяч единиц медикаментов, а с 2014 года - более 13 млн продуктовых наборов; отдельные программы занимаются реабилитацией пострадавших и обустройством социального жилья для переселенцев.

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер" системно поддерживает детский спорт, ВПЛ и военных, финансируя лечение и реабилитацию раненых защитников в Украине и за рубежом.

Отдельным направлением является проект помощи защитникам Мариуполя "Сердце Азовстали", на который выделено около 1,6 млрд грн (40 млн долларов). Программа "Дома" обеспечивает жильем защитников Мариуполя с инвалидностью I-II групп: в 2025 году планируют передать еще 50 квартир, а всего за три года - 250. Программа "Будущее" помогает с адаптацией к гражданской жизни и самореализацией.

"Поддержка защитников Украины - это вклад бизнесов Рината Ахметова в завершение этой войны, в победу Украины. Среди наших сотрудников почти 15 тысяч героев, которые стали на защиту Родины. Поддерживать их, помогать войску, делать это системно и эффективно каждый день - наше сознательное решение и наша ежедневная благодарность каждому и каждой",- заявила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.