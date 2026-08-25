У Києві відкрили автошколу для ветеранів: Кличко розповів про деталі навчання

У столиці відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Як він зазначив, Київ продовжує розвивати систему підтримки захисників та захисниць.

"Відкрили у столиці першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема внаслідок ампутацій кінцівок", - повідомив Кличко.

Як відбуватиметься начання

Очільник міста розповів, що для практичних занять ветеранам будуть надані спеціально обладнані авто. До того ж, автошкола вже пройшла необхідну експертизу навчального класу.

"Для практичних занять на категорію В отримали спеціально обладнані авто. На мій запит їх надав Благодійний фонд родини Джуринських. Дякую за підтримку! Висловлюю подяку й сервісному центру МВС - за супровід і допомогу в реалізації цього проєкту", - зауважив Віталій Кличко.

Віталій Кличко на відкритті автошколи для ветеранів (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

За словами мера, вже 17 ветеранів виявили бажання пройти навчання в автошколі.

"Перший набір сформований - 17 ветеранів виявили бажання пройти навчання. Тут можна навчитися керувати авто з нуля, отримати посвідчення водія або, якщо людина вже мала водійський досвід до поранення, пройти перепідготовку та опанувати керування автівкою з адаптивним обладнанням, зокрема з ручним керуванням", - пояснив він.

Навчання проводять атестовані інструктори. Важливий принцип - "рівний - рівному". Серед інструкторів - ветерани, які пройшли необхідну підготовку, склали іспити та отримали право навчати інших.

Для тих, кому складно самостійно дістатися до місця навчання, передбачена транспортна послуга Київ Мілітарі Хабу.

Компенсація ветеранам за придбання авто

Очільник Києва наголосив, що після навчання в спецшколі місто компенсуватиме ветеранам придбання авто та його переобладнання для індивідуальних потреб.

"Важливо, щоб навчання в автошколі не було окремою послугою. Тому формуємо комплексний маршрут автомобільної мобільності ветерана", - наголосив Кличко.

"Зокрема, після завершення навчання місто може допомогти частково компенсувати придбання авто, частково компенсувати його переобладнання відповідно до індивідуальних потреб людини та допомогти з перекваліфікацією і працевлаштуванням", - додав він.

Крім того, він повідомив, що в майбутньому ці курси будуть відкриті для всіх людей з інвалідністю, які потребують спеціалізованого навчання.