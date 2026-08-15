Ко Дню Независимости выплатят деньги, части ВПЛ нужно поспешить

Ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан, в частности среди ВПЛ, получат разовую денежную помощь. Размер выплаты зависит от статуса – от 450 до 3100 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМУ .

Сколько выплатят и кому

Размеры выплат в этом году распределили по категориям. Наибольшую сумму - 3100 гривен - получат лица с инвалидностью в результате войны I группы и лица с особыми заслугами перед Родиной.

Лицам с инвалидностью II группы насчитают 2900 гривен, III группы - 2700 гривен. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и отдельные категории бывших узников нацистских концлагерей получат по 1000 гривен. Членам семей погибших ветеранов и защитников Украины предусмотрено 650 гривен, а участникам войны и другим определенным постановлением категориям - 450 гривен.

Среди ВПЛ право на выплату имеют те, кто подпадает под одну из этих категорий - в частности, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или члены семей погибших защитников.

Кому нужно обращаться самостоятельно

Большинству граждан, включая переселенцев, деньги начислят автоматически, без дополнительных обращений. Впрочем, есть исключения - если вы не пенсионер, не получаете жилищную субсидию или льготу на оплату коммунальных услуг и не проходите военную службу, за выплатой нужно обратиться в Пенсионный фонд самостоятельно.

Заявление можно подать лично в сервисном центре ПФУ, отправить по почте или оформить онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда при наличии квалифицированной электронной подписи. К заявлению следует добавить сканированные копии документов, подтверждающих статус, дающий право на выплату.

До какого срока можно успеть

Обратиться с заявлением следует до 24 августа 2026 года. Если статус, дающий право на выплату, вы получите до этой даты, но средства не поступят по состоянию на 1 октября – можно повторно обратиться в ПФУ и получить деньги до 1 ноября.