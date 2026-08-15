ua en ru
Сб, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Ко Дню Независимости выплатят деньги, части ВПЛ нужно поспешить

08:16 15.08.2026 Сб
3 мин
Большинству насчитают автоматически, но есть категории, которым следует обратиться самим
aimg Екатерина Коваль
Ко Дню Независимости выплатят деньги, части ВПЛ нужно поспешить Фото: выплаты может получить только одна категория ВПЛ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан, в частности среди ВПЛ, получат разовую денежную помощь. Размер выплаты зависит от статуса – от 450 до 3100 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМУ.

Сколько выплатят и кому

Размеры выплат в этом году распределили по категориям. Наибольшую сумму - 3100 гривен - получат лица с инвалидностью в результате войны I группы и лица с особыми заслугами перед Родиной.

Лицам с инвалидностью II группы насчитают 2900 гривен, III группы - 2700 гривен. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и отдельные категории бывших узников нацистских концлагерей получат по 1000 гривен. Членам семей погибших ветеранов и защитников Украины предусмотрено 650 гривен, а участникам войны и другим определенным постановлением категориям - 450 гривен.

Среди ВПЛ право на выплату имеют те, кто подпадает под одну из этих категорий - в частности, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или члены семей погибших защитников.

Кому нужно обращаться самостоятельно

Большинству граждан, включая переселенцев, деньги начислят автоматически, без дополнительных обращений. Впрочем, есть исключения - если вы не пенсионер, не получаете жилищную субсидию или льготу на оплату коммунальных услуг и не проходите военную службу, за выплатой нужно обратиться в Пенсионный фонд самостоятельно.

Заявление можно подать лично в сервисном центре ПФУ, отправить по почте или оформить онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда при наличии квалифицированной электронной подписи. К заявлению следует добавить сканированные копии документов, подтверждающих статус, дающий право на выплату.

До какого срока можно успеть

Обратиться с заявлением следует до 24 августа 2026 года. Если статус, дающий право на выплату, вы получите до этой даты, но средства не поступят по состоянию на 1 октября – можно повторно обратиться в ПФУ и получить деньги до 1 ноября.

О выплатах и льготах для переселенцев РБК-Украина неоднократно писало. Ранее в августе мы рассказывали, что для отдельных ВПЛ деньги от государства теперь будут поступать по-новому - в Украине запустили экспериментальный проект нового механизма финансирования социальных услуг для отдельных категорий переселенцев, по которому средства будут поступать напрямую на специальные счета получателей.

Также мы писали о выплатах ВПЛ в августе - деньги на проживание поступают по установленному графику, однако отдельным категориям переселенцев следует своевременно обновить свои данные. С 1 августа часть ВПЛ потеряла право на жилищный ваучер, хотя вместе с тем появился новый способ использовать ваучер в качестве вклада на ипотеку.

Кроме того, несмотря на принятие нового закона о переселенцах, справку ВПЛ пока не нужно менять - действующий документ остается действительным до определенной даты. А еще переселенцы могут воспользоваться налоговой скидкой за аренду жилья, предоставив налоговую декларацию и подтвердив право на льготу документами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Внутренне перемещенные лица Выплаты
Новости
Совладелец Fire Point намекнул на удар "Фламинго" по авиазаводу в Самаре
Совладелец Fire Point намекнул на удар "Фламинго" по авиазаводу в Самаре
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G