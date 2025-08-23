ua en ru
До Дня незалежності оборонці Маріуполя разом з родинами спекли велетенський торт у формі мапи України

Субота 23 серпня 2025 20:38
До Дня незалежності оборонці Маріуполя разом з родинами спекли велетенський торт у формі мапи України Фото: оборонці Маріуполя разом з родинами спекли велетенський торт у формі мапи України (прес-служба "Серце Азовсталі")
Автор: Ілона Свиридова

До Дня незалежності спільнота оборонців Маріуполя та їхніх родин, об'єднана проєктом Ріната Ахметова "Серце Азовсталі", відвідала кулінарний майстер-клас, на якому разом спекли великий торт у формі мапи України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті проекту.

Кожну область оздобили гербом, у центрі - шоколадна "Батьківщина-Мати". Десерт став символом єдності та незламності нашої держави, а також спільної боротьби за її незалежність.

"Ми всі об’єднані оцим подвигом міста Маріуполя, подвигом наших захисників та захисниць, які боронили це місто 86 днів. Ми про це говоримо, ми пригадуємо, як це було. Ми не даємо забути суспільству про те, яку взагалі важливу роль це відіграло в захисті нашої країни. В незалежності нашої рідної України", - розповіла директорка ГО "Серце Азовсталі" Ксенія Сухова.

На майстеркласі зібралися родини полеглих і полонених, матері, дружини та захисники Маріуполя, які повернулися з полону. Для них подібні заходи - своєрідна терапія та можливість підтримати один одного.

До Дня незалежності оборонці Маріуполя разом з родинами спекли велетенський торт у формі мапи України

"Важливо вийти зі своїх думок, зі свого повсякденного життя, зі своїх проблем. Втекти від цього всього і побути тут, посміятися і пожартувати. Це відволікає і дає трішки якихось нових емоцій", - зазначив оборонець Маріуполя Юрій Меркотан, який 623 дні пробув у російському полоні.

Частину торта учасники майстер-класу розіграли за донат, аби зібрати кошти на підтримку ЗСУ.

Маріуполь День незалежності України
