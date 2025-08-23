ua en ru
Ко Дню независимости защитники Мариуполя вместе с семьями испекли огромный торт в форме карты Украины

Суббота 23 августа 2025 20:38
Ко Дню независимости защитники Мариуполя вместе с семьями испекли огромный торт в форме карты Украины Фото: защитники Мариуполя вместе с семьями испекли огромный торт в форме карты Украины (пресс-служба "Сердце Азовстали")
Автор: Илона Свиридова

Ко Дню независимости сообщество защитников Мариуполя и их семей, объединенное проектом Рината Ахметова "Сердце Азовстали", посетило кулинарный мастер-класс, на котором вместе испекли большой торт в форме карты Украины в ее международно признанных границах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте проекта.

Каждую область украсили гербом, в центре - шоколадная "Родина-Мать". Десерт стал символом единства и несокрушимости нашего государства, а также совместной борьбы за его независимость.

"Мы все объединены этим подвигом города Мариуполя, подвигом наших защитников и защитниц, которые защищали этот город 86 дней. Мы об этом говорим, мы вспоминаем, как это было. Мы не даем забыть обществу о том, какую вообще важную роль это сыграло в защите нашей страны. В независимости нашей родной Украины", - рассказала директор ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.

На мастер-классе собрались семьи павших и пленных, матери, жены и защитники Мариуполя, которые вернулись из плена. Для них подобные мероприятия - своеобразная терапия и возможность поддержать друг друга.

"Важно выйти из своих мыслей, из своей повседневной жизни, из своих проблем. Убежать от этого всего и побыть здесь, посмеяться и пошутить. Это отвлекает и дает немного каких-то новых эмоций", - отметил защитник Мариуполя Юрий Меркотан, который 623 дня пробыл в российском плену.

Часть торта участники мастер-класса разыграли за донат, чтобы собрать средства на поддержку ВСУ.

Мариуполь День независимости Украины
