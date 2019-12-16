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В "ДНР" заявили, что не признают несогласованные изменения в Конституцию

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Рассчитывают на переговоры 18 декабря

"Власти" "ДНР" заявили, что в случае одностороннего внесения правок в Конституцию Украины, они не будут приняты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Оккупационные "власти" рассчитывают, что на ближайшей встрече контактной группы в Минске 18 декабря удастся "начать конструктивную деятельность" по согласованию всех правок в украинское законодательство.

"Любые односторонние несогласованные изменения в Конституцию не могут быть признаны выполнением комплекса мер и являются прямым и грубым нарушением договоренностей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в "ДНР" не признают односторонней децентрализации, "которую пытается провести Киев".

"Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга - это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования", - добавили в "ДНР".

Ранее глава МИД Украины заявил, что Украина вносит изменения в Конституцию о децентрализации, выполняя таким образом Минские соглашения в части конституционной реформы.

РБК-Украина писало, что помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что команда президента Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам нормандской встречи.

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