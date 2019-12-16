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У "ДНР" заявили, що не визнають неузгоджені зміни до Конституції

Новини » Політика   

Розраховують на переговори 18 грудня

"Влади" "ДНР" заявили, що у випадку одностороннього внесення правок у Конституцію України, вони не будуть прийняті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Окупаційні "влади" розраховують, що на найближчій зустрічі контактної групи в Мінську 18 грудня вдасться "розпочати конструктивну діяльність" за погодженням всіх правок в українське законодавство.

"Будь-які односторонні неузгоджені зміни до Конституції не можуть бути визнані виконанням комплексу заходів і є прямим і грубим порушенням домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що "ДНР" не визнають односторонньої децентралізації, "яку намагається провести Київ".

"Києву слід нарешті усвідомити, що особливий статус не є предметом торгу - це принципова умова нашого подальшого мирного співіснування", - додали в "ДНР".

Раніше глава МЗС України заявив, що Україна вносить зміни до Конституції щодо децентралізації, виконуючи таким чином Мінські угоди в частині конституційної реформи.

РБК-Україна писало, що помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що команда президента Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками нормандської зустрічі.

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