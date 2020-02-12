"ДНР" заявила о провале переговоров о разведении на Донбассе

На переговорах Контактной группы в Минске не удалось согласовать ни одного участка для дальнейшего разведения сил на Донбассе. Об этом заявила "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, переговоры провалились из-за того, что представители Украины якобы накануне заседания внесли коррективы в ранее обозначенные координаты участков. Она также отметила, что согласование участков продолжат.

"Мы, как и представители миссии ОБСЕ и Российской Федерации, четко понимаем важность и необходимость разведения по всей линии соприкосновения сторон и нацелены на интенсификацию согласования следующих трех участков. Только такой подход позволит сохранить жизни и здоровье мирных граждан", - отметила Никонорова.

Напомним, в настоящее время для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки. В частности, украинская сторона предлагает развести силы в районе КПВВ "Гнутово", железнодорожного моста в Станице Луганской и Новоселовки Второй, которая находится возле Авдеевки.