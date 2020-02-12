"ДНР" заявила про провал переговорів про розведення на Донбасі

На переговорах Контактної групи в Мінську не вдалося погодити жодної ділянки для подальшого розведення сил на Донбасі. Про це заявила міністр закордонних справ ДНР" Наталія Ніконорова, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, переговори провалилися через те, що представники України нібито напередодні засідання внесли корективи в раніше визначені координати ділянок. Вона також зазначила, що погодження ділянок продовжать.

"Ми, як і представники місії ОБСЄ та Російської Федерації, чітко розуміємо важливість і необхідність розведення по всій лінії зіткнення сторін і спрямовані на інтенсифікацію узгодження наступних трьох ділянок. Тільки такий підхід дозволить зберегти життя і здоров'я мирних громадян", - зазначила Ніконорова.

Нагадаємо, на даний час для розведення сил на Донбасі готуються три нові точки. Зокрема, українська сторона пропонує розвести сили в районі КПВВ "Гнутове", залізничного моста в Станиці Луганській та Новоселівки Другої, яка знаходиться біля Авдіївки.