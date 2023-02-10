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В "ДНР" вирішили передати українські підприємства у власність РФ

Фото: ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Кава

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що всі підприємства українських бізнесменів на окупованій частині Донецької області перейшли у власність РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, в окупованому регіоні було проведено так звану націоналізацію. Після неї усі підприємства, якими володіли українські бізнесмени, було передано у власність Росії.

"Рішення про механізм націоналізації підприємств українських олігархів у ДНР ухвалено, все перейшло у власність РФ", - заявив Пушилін.

Також ми писали, що російські війська продовжують грабувати тимчасово окуповані території. Крім зерна та металів, окупанти почали вивозити з Маріуполя будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники поступово перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу.

Також ми писали, що росіяни зносять історичні будинки в окупованому Маріуполі.

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Російська ФедераціяДНРПушилин