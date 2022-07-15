У "ДНР" повідомили про смерть британця, який перебував у полоні бойовиків

Британський волонтер Пол Урі помер у полоні бойовиків так званої "ДНР". Окупанти звинуватили його в найманстві та утримували у полоні з квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова "омбудсмена "ДНР" в коментарі " РИА-Новости ".

"Британський найманець Пол Урі, який перебував у полоні в "ДНР", помер 10 липня через хвороби і стрес", - заявила вона.

Зазначимо, що британця Урі бойовики взяли у полон ще 25 квітня. Він став перед судом як "найманець", який воював на боці ЗСУ.

Водночас, український депутат Олексій Гончаренко в Telegram заявляє, що Пола Урі вбили. І він не був солдатом, а працював на одну із громадських організацій, які допомагають постраждалим під час війни.

Також про те, що Пол Урі займався гуманітарною допомогою повідомляє Sky News.