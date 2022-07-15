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У "ДНР" повідомили про смерть британця, який перебував у полоні бойовиків

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Донецьк, П'ятниця 15 липня 2022 12:50
У "ДНР" повідомили про смерть британця, який перебував у полоні бойовиків Фото: у "ДНР" повідомили про смерть британця, який перебував у полоні бойовиків (скрін: youtube.com/SkyNews)
Автор: Руслан Гаращенко

Британський волонтер Пол Урі помер у полоні бойовиків так званої "ДНР". Окупанти звинуватили його в найманстві та утримували у полоні з квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова "омбудсмена "ДНР" в коментарі "РИА-Новости".

"Британський найманець Пол Урі, який перебував у полоні в "ДНР", помер 10 липня через хвороби і стрес", - заявила вона.

Зазначимо, що британця Урі бойовики взяли у полон ще 25 квітня. Він став перед судом як "найманець", який воював на боці ЗСУ.

Водночас, український депутат Олексій Гончаренко в Telegram заявляє, що Пола Урі вбили. І він не був солдатом, а працював на одну із громадських організацій, які допомагають постраждалим під час війни.

Також про те, що Пол Урі займався гуманітарною допомогою повідомляє Sky News.

Нагадаємо, "суд" фейкової республіки "ДНР" засудив до смертної кари ще трьох іноземних бійців, які воювали на боці України. Їх планують розстріляти.

Зокрема, мова йде про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера. Перший вже встиг попрощатися з рідними і сказати їм, що його скоро стратять.

Як відомо, так звана "народна рада" бойовиків "ДНР" скасувала мораторій на виконання смертних вироків. Таким чином, окупанти узаконили страту, під яку потрапляють добровольці, які воювали на боці ЗСУ.

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