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"ДНР" досі не повернула тіло загиблого спецназівця

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 18:47
"ДНР" досі не повернула тіло загиблого спецназівця
Фото: Дмитро Каплунов (ssu.gov.ua)

Каплунов і Волочаев загинули 1 грудня при виконанні бойового завдання

Тіло загиблого на Донбасі співробітника спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України (СБУ) Дмитра Каплунова досі не передали Україні бойовики "Донецької народної республіки". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що українська сторона продовжує переговори з бойовиками про передачу тіла спецназівця. В СБУ відзначили, що Україна погоджувалася на всі умови, висунуті представниками "ДНР", але тіло Каплунова досі не повернуто.

"З різних причин кілька разів переговори зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій. Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулася через представника Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) і СММ ОБСЄ до представників "ДНР" про передачу тіла військовослужбовця", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, спецназівці Дмитро Каплунов і Денис Волочаев загинули при виконанні бойового завдання 1 грудня. Вони підірвалися на невідомих вибухових пристроях у так званій "сірій зоні" Донбасу.

Пізніше загиблим Каплунову і Волочаеву присвоїли звання Героя України. 3 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаеву і Дмитру Каплунову (посмертно).

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