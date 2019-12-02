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В "ДНР" решили сделать русский язык единым "государственным"

Новости » Политика     02.12.2019 - 15:36
В "ДНР" решили сделать русский язык единым "государственным"
Фото: Денис Пушилин (facebook.com Денис Пушилин)

Представители боевиков объяснили такое решение тесной интеграцией с РФ

Боевики так называемой "ДНР" решили лишить украинский язык статуса "государственного" из-за якобы "тесных интеграционных процессов с Россией". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Так называемый "глава республики" предложил внести изменения в "Конституцию ДНР", чтобы лишить украинский язык статуса государственного и сделать русский единственным "официальным языком".

"Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции "Донецкой народной республики", определив статус русского языка как единственного государственного в республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом "ДНР" с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Также Пушилин предложил "парламенту" боевиков сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как "государственного".

При этом украинский будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации. Местные сепаратистские власти также объявили, что не будут запрещать гражданам использовать украинский язык в частном общении.

Напомним, ранее сообщалось, что "ДНР" решила расширить границы на всю Донецкую область. Это якобы должно способствовать формированию нормативной базы в сфере "государственной пограничной политики" боевиков.

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