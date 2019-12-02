У "ДНР" вирішили зробити російську мову єдиною "державною"

Фото: Денис Пушилин (facebook.com Денис Пушилин)

Представники бойовиків пояснили таке рішення тісною інтеграцією з РФ

Бойовики так званої "ДНР" вирішили позбавити українську мову статусу "державної" через нібито "тісні інтеграційні процеси з Росією". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Так званий "глава республіки" запропонував внести зміни в "Конституцію ДНР", щоб позбавити українську мову статусу державної та зробити російську єдиною "офіційною мовою".

"Глава ДНР Денис Пушилін пропонує внести зміни до статті 10 Конституції "Донецької народної республіки", визначивши статус російської мови як єдиної державної в республіці. Дана необхідність обумовлена інтенсивним інтеграційним процесом "ДНР" з Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

Також Пушилін запропонував "парламенту" бойовиків збереження норми про обов'язкове вивчення російської мови як "державної".

При цьому українська буде викладатися з урахуванням побажань батьків і можливостей освітньої організації. Місцева сепаратистська влада також оголосила, що не буде забороняти громадянам використовувати українську мову в приватному спілкуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "ДНР" вирішила розширити кордони на всю Донецьку область. Це нібито має сприяти формуванню нормативної бази у сфері "державної прикордонної політики" бойовиків.