"ДНР" предлагает провести обмен пленными до конца года

Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" предлагают украинской стороне провести обмен пленными в ближайшее время. Об этом заявила так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ.

В частности, по итогам переговоров контактной группы в Минске она предложила как можно скорее провести обмен.

"Я призываю украинскую сторону в самые кратчайшие сроки предпринять все возможные шаги, для того чтобы провести значительный обмен пленными в ближайшее время. Мы должны дать людям возможность встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими", - отметила она.

Отметим, последний прямой обмен пленными на Донбассе прошел 27 декабря 2017 года.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о возможном обмене пленными с Россией. По его словам, освобождать украинских пленных планируется сразу из Крыма, Донбасса и непосредственно из России.

В конце октября в "ДНР" заявили о готовности к обмену пленными по формуле "52 на 85".