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В "ДНР" огласили обвинения пятерым иностранцам, воевавшим на стороне Украины, - росСМИ

Фото: в "ДНР" огласили обвинения пятерым иностранцам, воевавшим на стороне Украины (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Инострацам из Швеции, Хорватии и Великобритании, которые воевали против России на стороне Украины, обгласили обвинения в наемничестве в самопровозглашенной "Донецкой народной республике". Их будет судить так называемой "верховный суд "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

СМИ сообщают, что речь идет о гражданах:

  • Швеции Матиасе Густавссоне,
  • Хорватии Векославе Пребеге,
  • Британии Джоне Хардинге,
  • Британии Эндрю Хилле,
  • Британии Дилане Хиле.

Первым трем грозит смертная казнь.

РБК-Украина уже обратилось за комментарием к Министерству иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, россияне перевозили пленных иностранцев на Донбасс с других оккупированных территорий, чтобы там казнить.

Кроме того, "суд" так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни еще трех иностранцев, воевавших на стороне Украины.

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