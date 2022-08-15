У "ДНР" оголосили звинувачення п'ятьом іноземцям, які воювали на боці України, - росЗМІ

Іноземцям зі Швеції, Хорватії та Великобританії, які воювали проти Росії на боці України, оголосили звинувачення у найманстві в самопроголошеній Донецькій народній республіці". Їх судитиме так званий "верховний суд "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

РБК-Україна вже звернулося за коментарем до Міністерства закордонних справ України.

Як повідомлялося раніше, росіяни перевозили полонених іноземців на Донбас з інших окупованих територій, щоб там стратити.

Крім того, "суд" так званої "ДНР" засудив до смертної кари ще трьох іноземців, які воювали на боці України.

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