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У "ДНР" оголосили звинувачення п'ятьом іноземцям, які воювали на боці України, - росЗМІ

Фото : у "ДНР" оголосили звинувачення п'ятьом іноземцям, які воювали на боці України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іноземцям зі Швеції, Хорватії та Великобританії, які воювали проти Росії на боці України, оголосили звинувачення у найманстві в самопроголошеній Донецькій народній республіці". Їх судитиме так званий "верховний суд "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

ЗМІ повідомляють, що мова йде про громадян:

  • Швеції Матіаса Густавссона,
  • Хорватії Векослава Пребега,
  • Британії Джона Хардінга,
  • Британії Ендрю Хілла,
  • Британії Ділана Хіла.

Першим трьом загрожує смертна кара.

РБК-Україна вже звернулося за коментарем до Міністерства закордонних справ України.

Як повідомлялося раніше, росіяни перевозили полонених іноземців на Донбас з інших окупованих територій, щоб там стратити.

Крім того, "суд" так званої "ДНР" засудив до смертної кари ще трьох іноземців, які воювали на боці України.

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