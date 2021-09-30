Дно "Барселоны", мощь "Баварии" и победа "Юве": результаты дня в ЛЧ

Главная сенсация этого дня - разгромное поражение "Барселоны" на выезде от "Бенфики". Каталонцы пропустили аж три гола, на которые не смогли ответить ничем. Также разгромно завершился и поединок между "Динамо" и "Баварией" - победа немцев 5:0.

А вот в центральном матче дня "Ювентус" минимально одолел действующих обладателей кубка чемпионов "Челси". Также стоит отметить победу "МЮ" над "Вильяреалом" в повторении финала Лиги Европы прошлого сезона.

Все результаты дня ниже:

Группа E

"Бавария" - "ДИНАМО" 5:0

Левандовски, 12 (п), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Чупо-Мотинг, 87

"Бенфика" - "Барселона" 3:0

Нуньес, 3, 79 (п), Рафа Силва, 69

Удаление у "Барселоны": Эрик Гарсия, 87

Группа F

"Аталанта" - "Янг Бойз" 1:0

Пессина, 68

"Манчестер Юнайтед" - "Вильяреал" 2:1

Алекс Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Алькасер, 53

Группа G

"Вольфсбург" - "Севилья" 1:1

Штеффен, 48 - Ракитич, 87 (п)

Удаление у "Вольфсбурга": Гилявоги, 85

"Зальцбург" - "Лилль" 2:1

Адейеми, 35 (п), 53 (п) - Йылмаз, 62

Группа H

"Зенит" - "Мальме" 4:0

Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4

Удаление у "Мальме": Ахмедходжич, 53

"Ювентус" - "Челси" 1:0

Кьеза, 46