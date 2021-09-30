Дно "Барселони", міць "Баварії" і перемога "Юве": результати дня в ЛЧ

Сьогодні, 29 вересня, відбулися заключні вісім поєдинків другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Свої матчі провели представники груп E, F, G і H.
Детальніше про результати ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.
Головна сенсація цього дня - розгромна поразка "Барселони" на виїзді від "Бенфіки". Каталонці пропустили аж три голи, на які не змогли відповісти нічим. Також розгромно завершився і поєдинок між "Динамо" і "Баварією" - перемога німців 5:0.
А ось в центральному матчі дня "Ювентус" мінімально здолав діючих володарів кубка чемпіонів "Челсі". Також варто відзначити перемогу "МЮ" над "Вільяреалом" у повторенні фіналу Ліги Європи минулого сезону.
Всі результати дня нижче:
"Баварія" - "ДИНАМО" 5:0
Левандовскі, 12 (п), 27, Гнабрі, 68, Сане, 74, Чупо-Мотінг, 87
"Бенфіка" - "Барселона" 3:0
Нуньєс, 3, 79 (п), Рафа Сілва, 69
Вилучення у "Барселони": Ерік Гарсія, 87
"Аталанта" - "Янг Бойз" 1:0
Пессіна, 68
"Манчестер Юнайтед" - "Вільяреал" 2:1
Алекс Теллес, 60, Роналду, 90+5 - Алькасер, 53
"Вольфсбург" - "Севілья" 1:1
Штеффен, 48 - Ракітіч, 87 (п)
Вилучення у "Вольфсбурга": Гилявоги, 85
"Зальцбург" - "Лілль" 2:1
Адейемі, 35 (п), 53 (п) - Йилмаз, 62
"Зеніт" - "Мальме" 4:0
Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4
Вилучення у "Мальме": Ахмедходжич, 53
"Ювентус" - "Челсі" 1:0
К'єза, 46