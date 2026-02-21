UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ДНК під замком: Путін офіційно закрив доступ до генетичних даних росіян

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російський диктатор Володимир Путін заборонив масово передавати біодані росіян за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна

Так, Путін підписав закон, який фактично накладає вето на передачу результатів генетичних та імунологічних досліджень громадян РФ іноземним компаніям та державам.

Зміни внесені до закону "Про державне регулювання в галузі генно-інженерної діяльності». Відтепер будь-які масові дані, отримані під час вивчення російської популяції, стають «невиїзними». Під заборону потрапили:

  • Збір та зберігання генетичної інформації іноземцями всередині РФ;

  • Пересилка та розповсюдження цих даних через мережу;

  • Надання доступу до баз даних іноземним юридичним та фізичним особам.

У полоні власних фобій

Офіційна Москва пояснює такі кроки «захистом суверенітету», хоча експерти вбачають у цьому черговий прояв параної щодо створення міфічної «етнічної біологічної зброї». Замість розвитку світової кооперації, російська наука обирає шлях закритих лабораторій, що суттєво уповільнює розробку сучасних методів лікування складних захворювань у самій РФ.

Кому «можна» обійти заборону

Попри тотальну ізоляцію, у законі залишили «вікно» для особливих випадків:

  • Особисте лікування: передача матеріалу для допомоги конкретному пацієнту за кордоном.

  • Фармацевтика: виготовлення індивідуальних ліків.

  • Спецспівпраця: міжнародні проєкти, які прямо схвалить уряд РФ.

Для проукраїнського глядача очевидно: такі обмеження є черговим кроком до технологічної деградації агресора. Світова генетика базується на вільному обміні даними, а спроби РФ «націоналізувати ДНК» лише поглиблюють її наукову та медичну відсталість від цивілізованого світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДНК