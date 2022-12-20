У Дніпровському районі Києва спалахнула сильна пожежа: що відомо

У Дніпровському районі Києва неподалік станції метро "Лівобережна" спалахнула сильна пожежа. Над районом здіймається густий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на столичні Telegram-канали.

Варто зазначити, що у ДСНС поки що не коментували причини події.

За непідтвердженими даними, пожежа сталася у підсобному приміщенні мультиплікаційного театру.

Нагадаємо, у Києві в житловому багатоповерховому будинку в Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі та займання. Через пожежу рятувальникам довелося евакуювати 10 людей.

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