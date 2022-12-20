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У Дніпровському районі Києва спалахнула сильна пожежа: що відомо

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Київ, Вівторок 20 грудня 2022 11:46
У Дніпровському районі Києва спалахнула сильна пожежа: що відомо Фото: у Дніпровському районі Києва спалахнула сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Дніпровському районі Києва неподалік станції метро "Лівобережна" спалахнула сильна пожежа. Над районом здіймається густий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на столичні Telegram-канали.

За непідтвердженими даними, пожежа сталася у підсобному приміщенні мультиплікаційного театру.

Стовп диму видно з різних боків району.

Фото: пожежа на Лівобережній (Telegram)

Варто зазначити, що у ДСНС поки що не коментували причини події.

Нагадаємо, у Києві в житловому багатоповерховому будинку в Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі та займання. Через пожежу рятувальникам довелося евакуювати 10 людей.

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