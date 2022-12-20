В Днепровском районе Киева вспыхнул сильный пожар: что известно
Фото: в Днепровском районе Киева вспыхнул сильный пожар (Getty Images)
В Днепровском районе Киева недалеко от станции метро "Левобережная" вспыхнул сильный пожар. Над районом поднимается густой дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичные Telegram-каналы.
По неподтвержденным данным, пожар произошел в подсобном помещении мультипликационного театра.
Столб дыма видно с разных сторон района.
Фото: пожар на Левобережной (Telegram)
Стоит отметить, что в ГСЧС пока не комментировали причины происшествия.
Напомним, в Киеве в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети и воспламенения. Из-за пожара спасателям пришлось эвакуировать 10 человек.
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