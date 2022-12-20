В Днепровском районе Киева вспыхнул сильный пожар: что известно

В Днепровском районе Киева недалеко от станции метро "Левобережная" вспыхнул сильный пожар. Над районом поднимается густой дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

По неподтвержденным данным, пожар произошел в подсобном помещении мультипликационного театра. Столб дыма видно с разных сторон района. Фото: пожар на Левобережной (Telegram) Стоит отметить, что в ГСЧС пока не комментировали причины происшествия.