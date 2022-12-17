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Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки росіян

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Запоріжжя, Субота 17 грудня 2022 19:38
Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки росіян Ілюстративне фото: Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки росіян (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Росіяни за допомогою ракетних ударів по Запоріжжю пошкодили Дніпровську ГЕС. Вона потребує відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника мера Запоріжжя Олександра Власюка в ефірі телемарафону.

"Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки. Зараз там працюють бригади. Відновлення займе трохи часу", - сказав він.

Також чиновник зазначив, що енергосистема міста витримала удар, але потребує ремонту. Енергетики працюють у посиленому режимі.

Власюк уточнив, що всі котельні у місті підключені до резервного електропостачання та працюють на генераторах, насосні станції також.

При цьому голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону заявив, що ситуація в області є складною.

"Електропостачання нестабільне. Крім введеного графіка діючих погодинних відключень, доводиться нашим енергетикам скорочувати споживання за рахунок обмеження щодо певних секторів. Ситуація складна, але контрольована. Поки що всі критичні об'єкти функціонують, але з певними перебоями", - зазначив він.

Нагадаємо, 16 грудня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, вони обстріляли Запоріжжя.

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