Днепровская ГЭС нуждается в восстановлении после атаки россиян

Россияне при помощи ракетных ударов по Запорожью повредили Днепровскую ГЭС. Она нуждается в восстановлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя мэра Запорожья Александра Власюка в эфире телемарафона.

"Днепровская ГЭС нуждается в восстановлении после атаки. Сейчас там работают бригады. Восстановление займет немного времени", - сказал он.

Также чиновник отметил, что энергосистема города выдержала удар, но нуждается в ремонте. Энергетики работают в усиленном режиме.

Власюк уточнил, что все котельные в городе подключены к резервному электроснабжению и работают на генераторах, насосные станции тоже.

При этом глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона заявил, что ситуация в области сложная.

"Электроснабжение нестабильно. Помимо введенного графика действующих почасовых отключений, приходится нашим энергетикам сокращать потребление за счет ограничения по определенным секторам. Ситуация сложная, но контролируемая. Пока все критические объекты функционируют, но с определенными перебоями", - отметил он.