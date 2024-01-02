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Дніпропетровську область атакували "Шахедами", без світла залишилися сотні людей

Фото: росіяни залишили без світла сотні людей (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками типу "Шахед". Через пошкодження ліній електропередач, сотні родин залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його інформацією, близько опівночі в області працювала ППО. ПвК "Схід" знищили 6 "Шахедів" – у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах.

Крім того, у Криворізькому районі уламки БпЛА, який збили раніше, пошкодили лінію електропередач. Без світла залишилися кілька сотень родин. Фахівці вже все відновили.

По Нікополю окупанти били з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.

Нічна атака безпілотниками по території України

У ніч на 2 січня Росія випустила по Україні 35 ударних безпілотників. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

У Києві уламки збитих безпілотників впали у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.

У новорічну ніч російські терористи атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

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Війна Росії проти України