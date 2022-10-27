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Над Дніпропетровською областю ЗСУ збили російську ракету: що відомо

Фото: над Дніпропетровською областю ЗСУ збили російську ракету (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сили протиповітряної оборони вночі над Дніпропетровською областю збили російську ракету. Уламки, на щастя нікого не зачепили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вечір та ніч видалися неспокійними через сигнали повітряної тривоги. Але є хороші новини", - розповів він.

За словами Лукашука, сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю ворожу ракету Х-59.

"Уламки нікого не зачепили. В інших районах області протягом ночі ворожих обстрілів не зафіксовано", - додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі 27 жовтня обстріляли Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Нагадаємо, ЗСУ ввечері 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України.

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