UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над Дніпропетровською областю збили ще один дрон окупантів

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У небі над Дніпропетровською областю силами протиповітряної оборони у четвер 28 вересня був збитий ще один ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака та голову обласної ради Миколу Лукашука.

Дані про черговий "мінусований" дрон противника в небі над регіоном були оголошені близько 13.17.

"Ще мінус один. Наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - розповіли в адміністрації.

Голова облради уточнив, що дрон російських окупантів був збитий захисниками неба із ПВК "Схід".

"Наші Повітряні Сили "відмінусовали" ще один ворожий БПЛА над областю. Дякую захисникам і захисницям неба з ПвК "Схід", - зазначив Лукашук.

Якого типу був цей беспілотник - ударного чи розвідувального - наразі не уточнюється.

Зазначимо, що раніше сьогодні на Дніпропетровщині також була робота ППО по збиттю БПЛА російських окупантів цієї ночі.

Нічна атака РФ дронами-камікадзе

Цієї ночі, 28 вересня, російська армія вчергове атакувала Україну. Повітряні сили попереджали про загрозу дронів у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

На півдні та центрі України працювала протиповітряна оборона. Як зазначила Наталія Гуменюк, атака була масованою.

Як поінформували у Генштабі, російська армія в ніч на 28 вересня випустила по Україні 39 дронів-камікадзе іранської розробки. Силами та засобами ППО було знищено 31 ворожий "Шахед".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьатака дронівПВОВійна Росії проти України