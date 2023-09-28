Над Дніпропетровською областю збили ще один дрон окупантів

У небі над Дніпропетровською областю силами протиповітряної оборони у четвер 28 вересня був збитий ще один ворожий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака та голову обласної ради Миколу Лукашука.
Дані про черговий "мінусований" дрон противника в небі над регіоном були оголошені близько 13.17.
"Ще мінус один. Наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - розповіли в адміністрації.
Голова облради уточнив, що дрон російських окупантів був збитий захисниками неба із ПВК "Схід".
"Наші Повітряні Сили "відмінусовали" ще один ворожий БПЛА над областю. Дякую захисникам і захисницям неба з ПвК "Схід", - зазначив Лукашук.
Якого типу був цей беспілотник - ударного чи розвідувального - наразі не уточнюється.
Зазначимо, що раніше сьогодні на Дніпропетровщині також була робота ППО по збиттю БПЛА російських окупантів цієї ночі.
Цієї ночі, 28 вересня, російська армія вчергове атакувала Україну. Повітряні сили попереджали про загрозу дронів у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.
На півдні та центрі України працювала протиповітряна оборона. Як зазначила Наталія Гуменюк, атака була масованою.
Як поінформували у Генштабі, російська армія в ніч на 28 вересня випустила по Україні 39 дронів-камікадзе іранської розробки. Силами та засобами ППО було знищено 31 ворожий "Шахед".
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