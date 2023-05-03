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Над Дніпропетровською областю збили розвідувальний БПЛА росіян "Картограф"

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Дніпропетровська область, Середа 03 травня 2023 14:09
Над Дніпропетровською областю збили розвідувальний БПЛА росіян "Картограф" Фото: над Дніпропетровською областю збили розвідувальний БПЛА росіян "Картограф" (facebook.com/pvkshid)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники районі Миколаївки Дніпропетровської області знищили російський безпілотник. Мова йде про розвідувальний БПЛА "Картограф".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"Сьогодні вдень в районі Миколаївки Дніпровського району підрозділом повітряного командування "Схід" збито ще один БПЛА. На цей раз типу "Картограф", - йдеться в повідомленні.

Фото: над Дніпропетровською областю збили розвідувальний БПЛА росіян "Картограф" (facebook.com/pvkshid)

Що відомо про цей БПЛА

"Картограф" (неофіційна назва) - це засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс із сімейства "Птеро". Виробляється компанією АФМ-Серверс. Політ керується системою автоматичного управління "PteRoBot" розробки цієї ж компанії.

Зовні БПЛА "Картограф" схожий на літальний апарат сімейства "Орлан", але має відмінності: камера з 12 об'єктивами та синій колір корпусу літального апарату.

Модель була секретно розроблена для потреб ФСБ РФ.

Нагадаємо, що окупанти в ніч на 3 травня атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Сили ППО збили 21 з 26 ворожих дронів.

Додамо, що в повітряному просторі Києва українські захисники збили всі ворожі цілі.

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