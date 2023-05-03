Украинские защитники в районе Николаевки Днепропетровской области уничтожили российский беспилотник. Речь идет о разведывательном БПЛА "Картограф".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

"Сегодня днем в районе Николаевки Днепровского района подразделением воздушного командования "Восток" сбит еще один БПЛА. В этот раз типа "Картограф", - говорится в сообщении.

Фото: над Днепропетровской областью сбили разведывательный БПЛА россиян "Картограф" (facebook.com/pvkshid)

Что известно об этом БПЛА

"Картограф" (неофициальное название) - это засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс из семейства "Птеро". Производится компанией АФМ-Серверс. Полет управляется системой автоматического управления PteRoBot разработки этой же компании.

Внешне БПЛА "Картограф" похож на летательный аппарат семейства "Орлан", но имеет отличия: камера с 12 объективами и синий цвет корпуса летательного аппарата.

Модель была секретно разработана для нужд ФСБ РФ.

Напомним, что оккупанты в ночь на 3 мая атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из 26 вражеских дронов.

Добавим, что в воздушном пространстве Киева украинские защитники сбили все вражеские цели.

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