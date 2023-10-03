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Над Дніпропетровською областю збили 13 дронів та крилату ракету: наслідки атаки

Фото: що відомо про наслідки атаки на Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 3 жовтня росіяни знову атакували територію України. Силами ППО над Дніпропетровською областю було збито 13 дронів-камікадзе та одну крилату ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Крім цього уламки від збиття БпЛА впали на території промислового підприємства в Павлограді - туди ж відбулось і влучання. Пожежу вже загасили, підтверджено руйнування виробничих об'єктів.

"Продовжував агресор й терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда", - додав Лисак.

Обстріли території України

Вночі 3 жовтня в південно-східних частинах України оголошували повітряну тривогу через застосування росіянами ударних БпЛА та балістичних ракет. 

А днем раніше, під час попереднього обстрілу, вибухи лунали і в Дніпропетровській області. Пізніше стало відомо, що росіяни поцілили в склад з матеріалами ДТЕК. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

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Дніпропетровська областьвибухиВійна Росії проти України