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Над Днепропетровской областью сбили 13 дронов и крылатую ракету: последствия атаки

Фото: что известно о последствиях атаки на Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 3 октября россияне снова атаковали территорию Украины. Силами ПВО над Днепропетровской областью были сбиты 13 дронов-камикадзе и одна крылатая ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В результате падения обломков в Днепре занялись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили.

Кроме этого обломки от ущерба БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Павлограде - туда же произошло и попадание. Пожар уже был потушен, подтверждено разрушение производственных объектов.

"Продолжал агрессор и террор Никопольщины. Из тяжелой артиллерии целил по Мировской общине. Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение", - добавил Лысак.

Обстрелы территории Украины

Ночью 3 октября в юго-восточных частях Украины объявляли воздушную тревогу из-за применения россиянами ударных БПЛА и баллистических ракет.

А днем ранее, во время предварительных обстрелов, взрывы раздавались и в Днепропетровской области. Позже стало известно, что россияне попали в состав с материалами ДТЭК. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.

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