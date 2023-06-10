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Над Дніпропетровською областю вночі збили два "Шахеди"

Фото: сили ППО збили у Дніпропетровській області два дрони (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 10 червня намагалася атакувати Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Сили ППО збили їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"Вночі ворог спрямував на Дніпропетровську область два безпілотники. Втім військові з ПК "Схід" перетворили їх на купу металобрухту. Обидва "Шахеди" збили", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, в області більше атак не зафіксовано.

Росія знову атакувала Україну

Цієї ночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи пролунали у декількох областях, працювала ППО.

В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку, внаслідок чого виникла пожежа. За даними військових, троє осіб загинули, ще 26 людей отримали поранення.

Також російські окупанти ракетами та дронами атакували аеродром "Миргород" у Полтавській області. Пошкоджена інфраструктура аеродрому й техніка. На щастя, обійшлося без жертв.

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ПВОДніпропетровська областьатака дронів