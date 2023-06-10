RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Над Днепропетровской областью ночью сбили два "Шахеда"

Фото: силы ПВО сбили в Днепропетровской области два дрона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 10 июня пыталась атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Ночью враг направил на Днепропетровскую область два беспилотника. Впрочем, военные из ВК "Восток" превратили их в кучу металлолома. Оба "Шахеда" сбили", - отметил он.

По словам главы ОВА, в области больше атак не зафиксировано.

Россия снова атаковала Украину

Этой ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в нескольких областях, работала ПВО.

В Одессе обломки дрона упали на многоэтажку, в результате чего возник пожар. По данным военных, три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Также российские оккупанты ракетами и дронами атаковали аэродром "Миргород" в Полтавской области. Повреждена инфраструктура аэродрома и техники. К счастью, обошлось без жертв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОДнепропетровская областьатака дронов