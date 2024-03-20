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У Дніпропетровській області зросла кількість постраждалих через нічний обстріл

Фото: у Дніпропетровській області зросла кількість постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області зросла. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

За уточненими даними, внаслідок нічного ворожого обстрілу поранення отримали шестеро осіб. П'ятеро поранених знаходяться у лікарні. 

Серед постраждалих є 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Внаслідок атаки у населеному пункті зруйновані п'ять приватних будинків, також є пошкоджені будівлі. Через обстріл пошкоджені лінії електропередач і газогін.

Крім того, Лисак повідомив, що вранці росіяни обстріляли Нікополь з артилерії.Постраждав 27-річний чоловік. У місті пошкоджені магазин, комунальне підприємство, будинки, господарські споруди та авто.

 

Фото: у Дніпропетровській області зросла кількість постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)

Що цьому передувало

Вранці 20 березня голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що окупанти з артилерії обстріляли один з населених пунктів у Синельниківському районі.

За його словами, внаслідок атаки постраждала родина з п'яти осіб, серед яких була дитина. 47-річна жінка - у важкому стані.

 

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