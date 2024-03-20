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В Днепропетровской области возросло количество пострадавших из-за ночных обстрелов

Фото: в Днепропетровской области возросло количество пострадавших (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Число пострадавших в результате обстрела Синельниковского района Днепропетровской области возросло. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

По уточненным данным, в результате ночного вражеского обстрела ранения получили шесть человек. Пять раненых находятся в больнице.

Среди пострадавших есть 13-летняя девочка и 15-летний парень.

В результате атаки в населенном пункте разрушены пять частных домов, также повреждены здания. Из-за обстрела повреждены линии электропередач и газопровод.

Кроме того, Лысак сообщил, что утром россияне обстреляли Никополь из артиллерии. Пострадал 27-летний мужчина. В городе повреждены магазин, коммунальное предприятие, дома, хозяйственные постройки и авто.

 

Фото: в Днепропетровской области выросло количество пострадавших (t.me/dnipropetrovskaODA)

Что этому предшествовало

Утром 20 марта глава Днепропетровской ОВА сообщил, что оккупанты из артиллерии обстреляли один из населенных пунктов в Синельниковском районе.

По его словам, в результате атаки пострадала семья из пяти человек, среди которых был ребенок. 47-летняя женщина - в тяжелом состоянии.

 

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