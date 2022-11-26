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У Дніпропетровській області знову вводять екстрені відключення електрики

Фото: у Дніпропетровській області знову вводять екстрені відключення електрики (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпропетровській області знову вводять екстрені відключення через перевищення лімітів споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"В області перевищені ліміти споживання електроенергії. Енергетики знову вводять екстрені відключення. Графіки знову не діють", - написав Резніченко.

Він також закликав громадян максимально заощаджувати електроенергію, аби допомогти вивести енергосистему з кризи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що без електропостачання залишаються 25% мешканців Києва, проте в місті вже є вода та майже скрізь - теплопостачання. Вже в неділю в столиці можуть повернути графіки планових відключень світла.

Також раніше ми писали, що у Харкові та області жителів просять терміново знизити енергоспоживання до мінімуму. Це допоможе знизити навантаження та уникнути тривалих відключень світла.

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Дніпропетровська областьЕлектроенергія