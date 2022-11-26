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В Днепропетровской области снова вводят экстренные отключения электричества

Фото: в Днепропетровской области снова вводят экстренные отключения электричества (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепропетровской области снова вводят экстренные отключения из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"В области превышены лимиты потребления электроэнергии. Энергетики снова вводят экстренные отключения. Графики снова не действуют", - написал Резниченко.

Он также призвал граждан максимально экономить электроэнергию, чтобы помочь вывести энергосистему из кризиса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что без электроснабжения остаются 25% жителей Киева, однако в городе уже есть вода и почти везде - теплоснабжение. Уже в воскресенье столицы могут вернуть графики плановых отключений света.

Также ранее мы писали, что в Харькове и области жителей просят срочно снизить энергопотребление до минимума. Это поможет снизить нагрузку и избежать длительных отключений света.

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Днепропетровская областьЭлектроэнергия