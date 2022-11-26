В Днепропетровской области снова вводят экстренные отключения электричества

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Он также призвал граждан максимально экономить электроэнергию, чтобы помочь вывести энергосистему из кризиса.

"В области превышены лимиты потребления электроэнергии. Энергетики снова вводят экстренные отключения. Графики снова не действуют", - написал Резниченко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что без электроснабжения остаются 25% жителей Киева, однако в городе уже есть вода и почти везде - теплоснабжение. Уже в воскресенье столицы могут вернуть графики плановых отключений света.

Также ранее мы писали, что в Харькове и области жителей просят срочно снизить энергопотребление до минимума. Это поможет снизить нагрузку и избежать длительных отключений света.

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