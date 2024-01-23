В Дніпропетровській області знищили три дрони РФ: один з них атакував поліцію

В Дніпропетровській області вибухотехніки поліції знешкодили три ворожих дрони, один з яких атакував слідчо-оперативну групу поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
За даними поліції, правоохоронці їхали на місце обстрілу у Марганецькій громаді, де внаслідок влучання російського дрона в цивільну автівку постраждали двоє дітей.
Безпілотник ворога, який переслідував поліцейське авто, зачепився за верхівки дерев. Проте оскільки поблизу були житлові будинки, вибухонебезпечний вантаж довелося транспортувати близько кілометра в поле та знищити.
Того дня поліцейські знищили ще два російські безпілотники з саморобними вибуховими пристроями.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в Херсонській області правоохоронцям вдалось ліквідувати ворожий безпілотник за допомогою стрілецької зброї.
Нагадаємо, ми повідомляли, що на початку місяця Сили оборони України виявили та знешкодили дрон росіян у Харківській області. В подальшому його планують використовувати для атак по окупантах.
Пізніше ситуація повторилась на Запорізькому напрямку. Там українські прикордонники відбили атаку дронів та змогли "затрофеїти" один з них.
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