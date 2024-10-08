Під Кривим Рогом знайшли мертвим ексдиректора ЦГЗК Шевчика
Сьогодні, 8 жовтня, на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі Дніпропетровської області виявили тіло колишнього директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) Дмитра Шевчика. Наразі на місці працює поліція.
Про це РБК-Україна розповіли джерела в правоохоронних органах.
Як й згадувалось вище, для встановлення всіх обставин подій на місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції, криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС та судово-медичний експерт.
Наразі триває огляд місця подій, збір речових доказів, а також встановлення та опитування свідків.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".
Що відомо про Дмитра Шевчика
Шевчик народився у 1977-му році. Навчався у:
- Київському національному економічному університеті, закінчив у 1999-му;
- Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності "міжнародне право", закінчив у 2003-му;
- Національній академії державного управління при президентові України, за спеціальністю державне управління, який закінчив у 2015-му.
Очолював посаду генерального директора ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат".
У 2015-му посів місце депутата у Дніпропетровській обласній раді від партії "Опозиційний блок". Зокрема був членом постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.
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