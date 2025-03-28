У Дніпропетровській області знайшли мертвим депутата партії "Батьківщина" Плахотніка

Сьогодні вранці, 28 березня, у Кам’янському районі Дніпропетровської області водій, що проїжджав повз, виявив тіло чоловіка на узбіччі дороги. Інформація про подію надійшла до поліції близько 8:20.

Фото: поліція Дніпропетровської області

Як повідомили в поліції, під час огляду було виявлено вогнепальне поранення в області голови.

За даними джерел РБК-Україна, загиблим виявився депутат партії "Батьківщина" Олександр Плахотнік.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та вирішують питання щодо правової кваліфікації справи.