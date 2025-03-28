В Днепропетровской области нашли мертвым депутата партии "Батьківщина" Плахотника

Сегодня утром, 28 марта, в Каменском районе Днепропетровской области водитель, проезжавший мимо, обнаружил тело мужчины на обочине дороги. Информация о происшествии поступила в полицию около 8:20.

Фото: полиция Днепропетровской области

Как сообщили в полиции, во время осмотра было обнаружено огнестрельное ранение в области головы.

По данным источников РБК-Украина, погибшим оказался депутат партии "Батькивщина" Александр Плахотник.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации дела.

Что известно об Александре Плахотнике

Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в Днепродзержинске (ныне Каменское) Днепропетровской области.

Он был генеральным директором КП "Горводоканал" Каменского городского совета и членом партии ВО "Батьківщина". Также занимал должность первого заместителя городского головы Каменского и баллотировался в Верховную Раду, но не прошел.

В июле 2018 года основал благотворительную организацию "Благотворительный фонд А. Плахотник 'Родная Родина'".

Его жена, Елена Плахотник, является депутатом Днепропетровского облсовета и возглавляет областную ячейку партии "Батьківщина".