В Днепропетровской области нашли мертвым депутата партии "Батьківщина" Плахотника
В Каменском районе водитель обнаружил на обочине тело мужчины с огнестрельным ранением. Погибшим оказался депутат "Батьківщина" Александр Плахотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Сегодня утром, 28 марта, в Каменском районе Днепропетровской области водитель, проезжавший мимо, обнаружил тело мужчины на обочине дороги. Информация о происшествии поступила в полицию около 8:20.
Как сообщили в полиции, во время осмотра было обнаружено огнестрельное ранение в области головы.
По данным источников РБК-Украина, погибшим оказался депутат партии "Батькивщина" Александр Плахотник.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации дела.
Что известно об Александре Плахотнике
Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в Днепродзержинске (ныне Каменское) Днепропетровской области.
Он был генеральным директором КП "Горводоканал" Каменского городского совета и членом партии ВО "Батьківщина". Также занимал должность первого заместителя городского головы Каменского и баллотировался в Верховную Раду, но не прошел.
В июле 2018 года основал благотворительную организацию "Благотворительный фонд А. Плахотник 'Родная Родина'".
Его жена, Елена Плахотник, является депутатом Днепропетровского облсовета и возглавляет областную ячейку партии "Батьківщина".
Напомним, что в прошлом году в октябре, на одной из баз отдыха в Криворожском районе Днепропетровской области обнаружили тело бывшего директора Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) Дмитрия Шевчика. Сейчас на месте работает полиция.
Кроме того, 14 марта в центре Одессы был убит активист Демьян Ганул. Как стало известно, его застрелили среди белого дня. Полиция сразу взялась за расследование преступления, а глава МВД взял его под личный контроль.