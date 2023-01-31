У Дніпропетровській області затримали двох колаборантів, які закликали підтримувати РФ

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України двоє мешканців м. Кам’янське у соцмережі розміщували антиукраїнські публікації", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що у дописах та коментарях під ними вони публічно закликали до підтримки представників окупаційних адміністрацій на захоплених територіях Запорізької, Донецької, Луганської областей. Також вони закликали до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території.

"Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони із доказами їх причетності до протиправної діяльності", - додали у прокуратурі.

Чоловікам повідомили про підозри у колабораційній діяльності.