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У Дніпропетровській області затримали двох колаборантів, які закликали підтримувати РФ

Фото: У Дніпропетровській області затримали двох колаборантів, які закликали підтримувати РФ (УНІАН)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє жителів міста Кам’янське (Дніпропетровська область) у соціальних мережах підтримували окупаційні "адміністрації" в Україні. Правоохоронці виявили їх та оголосили їм про підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України двоє мешканців м. Кам’янське у соцмережі розміщували антиукраїнські публікації", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що у дописах та коментарях під ними вони публічно закликали до підтримки представників окупаційних адміністрацій на захоплених територіях Запорізької, Донецької, Луганської областей. Також вони закликали до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території.

"Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони із доказами їх причетності до протиправної діяльності", - додали у прокуратурі.

Чоловікам повідомили про підозри у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області Служба безпеки затримала російського агента, який наводив ворожі ракети на ТЕС та "полював" за місцевими системи ППО.

Правоохоронці виявили трьох жителів Павлограду (Дніпропетровська область), які підтримували армію РФ.

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