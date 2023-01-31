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В Днепропетровской области задержали двух коллаборантов, призывавших поддерживать РФ

Фото: В Днепропетровской области задержали двух коллаборантов, призывавших поддерживать РФ (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

Два жителя города Каменское (Днепропетровская область) в социальных сетях поддерживали оккупационные "администрации" в Украине. Правоохранители обнаружили их и объявили им о подозрениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Днепропетровской областной прокуратуры.

"После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины двое жителей Каменского в соцсети размещали антиукраинские публикации", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в сообщениях и комментариях под ними они публично призывали к поддержке представителей оккупационных администраций на захваченных территориях Запорожской, Донецкой, Луганской областей. Также они призвали к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории.

"Во время обысков по местам жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны с доказательствами их причастности к противоправной деятельности", - добавили в прокуратуре.

Мужчинам сообщили о подозрениях в коллаборационной деятельности.

Напомним, что в Днепропетровской области Служба безопасности задержала российского агента, который наводил вражеские ракеты на ТЭС и "охотился" за местными системами ПВО.

Правоохранители обнаружили трех жителей Павлограда (Днепропетровская область), поддерживавших армию РФ.

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