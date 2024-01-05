Шахрайка виманила у дружини загиблого військового півмільйона гривень, їй вручили підозру
Шахрайка виманила у дружини загиблого військовослужбовця півмільйона гривень. Жінці вручили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Як встановило слідство, у Дніпропетровській області жінка під чоловічим ім'ям почала спілкуватися у месенджері з дружиною загиблого захисника Збройних сил України.
Підозрювана представилася побратимом військового і виманювала кошти під приводом того, що нібито збирає на реабілітацію після поранення та допомогу іншим військовим.
Шахрайка змогла виманити майже півмільйона гривень.
Правоохоронці оголосили підозру мешканці Кам'янського району у шахрайстві (ч. 2, 4 ст. 190 КК України).
Фото: шахрайка виманила у дружини загиблого військового гроші (gp.gov.ua)
Шахраї в Україні
Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.
Так, нещодавно СБУ повідомила, що в Україні ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів, які викрадали персональні дані та гроші українців. В Офісі генпрокурора повідомили, що річний оборот шахраїв становив 3 млрд гривень.
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