В Днепропетровской области ввели обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей ситуации в энергосистеме в результате последних массированных обстрелов российских ничтожеств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ДТЭК Днепровские электросети.

"В обновленном графике мы актуализировали базу и добавили новые адреса, которые раньше клиенты не могли найти в графике. Стараемся проводить отключение так, чтобы электроснабжение отсутствовало не более 4 часов через 5 часов наличия света", - пишет пресс-служба.

Чтобы узнать, когда у вас будет свет - необходимо ввести свой населенный пункт и адрес в соответствующих полях.

"В ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме. Отмечаем! Предыдущие графики не действуют!", - добавляет пресс-служба.

Фото: в Днепропетровской области ввели обновленные графики отключений света: подробности (facebook.com/dtekdnem)