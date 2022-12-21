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В Днепропетровской области ввели обновленные графики отключений света: подробности

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Среда 21 декабря 2022 13:07
В Днепропетровской области ввели обновленные графики отключений света: подробности Фото: в Днепропетровской области ввели обновленные графики отключений света: подробности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепропетровской области ввели обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей ситуации в энергосистеме в результате последних массированных обстрелов российских ничтожеств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ДТЭК Днепровские электросети.

"В обновленном графике мы актуализировали базу и добавили новые адреса, которые раньше клиенты не могли найти в графике. Стараемся проводить отключение так, чтобы электроснабжение отсутствовало не более 4 часов через 5 часов наличия света", - пишет пресс-служба.

Чтобы узнать, когда у вас будет свет - необходимо ввести свой населенный пункт и адрес в соответствующих полях.

"В ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме. Отмечаем! Предыдущие графики не действуют!", - добавляет пресс-служба.

В Днепропетровской области ввели обновленные графики отключений света: подробности

Фото: в Днепропетровской области ввели обновленные графики отключений света: подробности (facebook.com/dtekdnem)

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Днепропетровская область Электроэнергия
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